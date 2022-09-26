لتوفير الدعم الفني لتنفيذ الانتخابات.. السايح يلتقي مسؤول أممي

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، لقاء مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اندريه.

وبحسب بيان المفوضية تبادل الطرفان وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم “بيبول” الذي تشرف عليه بعثة الامم المتحدة.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المفوضية بالعاصمة طرابلس، تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

وفي 2021، وقعت المفوضية اتفاقية مع الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع “بيبول”، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وأشارت المفوضية إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال تنفيذ الانتخابات.