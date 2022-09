الطوير: الرد على تقارير ديوان المحاسبة لا يكون إلا بساحات القضاء

ليبيا – قال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا محمود الطوير إن المال المسروق أُخذ من جيوبنا التي أصبحت خاوية في ظل حكومة تفتقر إلى ترسيخ العدالة.

الطوير أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن السرقات وردت في تقارير سابقة ولم يتم محاسبة الجناة لأسباب وحسابات سياسية طالت كل شيء من أعلى الهرم إلى أسفله.

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية تُعد بمثابة تقارير خبرة لها حجيتها القانونية أمام المحاكم، والرد عليها لا يكون إلا في ساحات القضاء، وما دون ذلك ليس إلا ذَرًا للرَّماد في العيون وتعزيزًا لسياسة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الليبيين وهم أذِلاّءُ صاغرين.

