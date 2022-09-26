تعرف على أبرز المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

الوطن|رصد

صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بأن جلسة مجلس النواب القبلة ستناقش تسمية النائب الثاني لرئيس المجلس الذي سيكون من المنطقة الجنوبية.

وكشف العرفي في تصريحات صحفية عن أبرز المرشحين لهذا المنصب على رأسهم النائب النائب مصباح دومة والنائب الهادي الصغير بالإضافة إلى النائبين أبوصلاح شلبي و معاذ رافع.

وتوقع العرفي خلال تصريحاته أن جدول أعمال الجلسة المقبلة ستناقش أيضا مشروع قانون جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة سواء الجدول الذي أقره رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة أو وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد.

وحول مناقشة مشروع تشكيل المحكمة الدستورية قال العرفي إنه من المبكر مناقشة هذا المشروع بكونه يتطلب دراسة متأنية وتحضيرا كاملا لأنه يمس بالدرجة الأولى السلطة القضائية على حد وصفه.