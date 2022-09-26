خلال لقائها السايح..هارندال تجدد دعمها للانتخابات المرتقبة في ليبيا 

أخبارليبيا24

جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندال، اليوم الإثنين، دعمها وحكومتها للانتخابات المرتقبة في ليبيا.

واطلعت هارندال خلال لقائها رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ما تقوم به المفوضية من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية وتضعها في مستويات عالية من الجهوزية.

واستعرض اللقاء أوجه الدعم والتعاون الفني الموجه عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل وجهات النظر بشأن مدى جدوى هذا الدعم في إرساء المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وثمنت سفيرة المملكة المتحدة، الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها.