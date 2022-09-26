المكونات الاجتماعية بالزاوية: التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات

أعلنت المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية، التوصل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات وتشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة وبسط الأمن.

وأكدت المكونات الاجتماعية، في بيان لها، أنه تم إيقاف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة بجهود الخيرين والأعيان من حكماء المدينة.

ولفت البيان، إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ في مديرية أمن الزاوية استجابت له كافة المكونات الزاوية لوضع حدود جذرية لكافة المشاكل في المدينة.

وأوضح البيان، أن الاجتماع حضره عضو بالمجلس الرئاسي وآمر المنطقة الساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير مديرية أمن الزاوية- دون أن الكشف عن أسمائهم.

وشدد البيان على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذا النزاع.

وأوضح أنه تم تكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.

وأعلن البيان أيضا، تفعيل القوة المشتركة لتفعيل الأمن لبسط الأمن ومحاربة القوى الهدامة داخل المدينة.