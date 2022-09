رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس التخطيط الوطني

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه في مدينة القبة رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

رئيس مجلس التخطيط الوطني سلم وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس درع العطاء من الدرجة الأولى لرئيس مجلس النواب مقدمًا من ” د. طلال أبو غزالة ” مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، تقديرًا لمبادرات عقيلة صالح الوطنية ومواقفه الراسخة في سبيل خدمة ليبيا والحفاظ على وحدتها.

وحضر اللقاء مدير إدارة رئاسة مجلس التخطيط الوطني أشرف الكريمي، وعميد كلية القانون جامعة عمر المختار عز الدين الخريج، وجازية شعيتير من مركز دراسات القانون والمجتمع، وعدد من الحضور.

