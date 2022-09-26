عميد بلدية طرابلس يطالب “الدبيبة” بإغلاق المقرّ الأمني بزاوية الدهماني

الوطن / رصد

أكد أهالي زاوية الدهماني في طرابلس، وقوفهم ضد أي جهة تحاول استغلال المقر الأمني الذي تمت ازالته والذي كان يتبع أيوب بوراس، وذلك بعد تجاهل رئيس الحكومة منتهية الولاية لمطالباتهم العديدة بإخلاء المكان.

وخاطب عميد بلدية طربلس، إبراهيم الخليفي، رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، من أجل إخلاء المكان وتخصيصه لبلدية طرابلس؛ حتى سيجري استغلاله كمتنفس للمواطنين ومتنزّه لأهالي المنطقة، دون حصوله على رد بالخصوص.

وأكد أهالي الدهماني أن منتهية الولاية ترفض تخصيص المكان للبلدية، ولا تبدي رغبة في إخلائه، كما أنها تنوي تسليمه لجهة أمنية أخرى، مطالبين لها برد واضح وصريح إزاء الأمر.