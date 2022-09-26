لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة.. الحداد يلتقي وفدًا من أعيان وحكماء مدينة الزاوية

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الإثنين، وفد من أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، على فيسبوك، أوصى رئيس الحداد، بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء المدينة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع أطراف النزاع، وتسوية الوضع الاجتماعي، وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن.

وأكد البيان: “تم تسليم المطلوب، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية، إلى جهاز الردع، والوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بالمدينة”.