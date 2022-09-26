بوالرايقة: عقيلة يبحث سبل تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير

قال مستشار رئيس مجلس النواب فيصل بوالرايقة، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح يبحث آليات اختيار المناصب السيادية بعد تعيين رئيس جديد للمكمة العليا والنائب العام.

وأوضح بوالرايقة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” جلسات اختيار المناصب السيادية بعد النائب العام والمحكمة العليا، لتشمل ديوان المُحاسبه وهيئة الرقابة الإدارية ثم تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير”.

وأوضح أن هذه محاور النقاش، الذي تم صباح اليوم مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وبحضور محمد عمر بعيو، محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، و علام الفلاح، مستشار الشؤون العلمية بالمركز الليبي للدراسات والمحفوظات التاريخية.