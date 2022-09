المركز الصحي تهالة يعلن عن إصابة 7 أشخاص بلدغات العقارب 3 منها لأطفال

ليبيا – أعلن المركز الصحي تهالة عن إصابة 7 أشخاص بلدغات العقارب، لافتًا إلى أن 3 من الإصابات تعود لأطفال، ومؤكدًا إبقاءهم تحت الملاحظة، حتى تستقر حالتهم الصحية.

المركز طالب عبر مكتبه الإعلامي وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمحلية بدعم المرفق الصحي الوحيد بالبلدية، لافتًا إلى وجود نقص في العناصر الطبية، بالإضافة إلى نقص في عناصر التمريض وأدوية الطوارئ (حقن الهيدروكورت ومحاليل نورمال سالين) المستخدمة للإسعاف من لدغات العقارب.

وأوضح أن التمريض يقوم بإسعاف الحالات وإبقاءها تحت الملاحظة ومراقبة العلامات الحيوية حتى تستقر، مشيرًا إلى أن أقرب مرفق صحي به أطباء مناوبين ليلًا يبعد 400 كيلو متر (مصحة خاصة).

المركز الصحي تهالة أكد حاجته إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة وأدوية الطوارىء بصورة مستعجلة.

