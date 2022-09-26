حتّى يتمّ الاتّفاق على صورة نهائيّة.. مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية

صوت أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الاثنين، على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب؛ وذلك خلال الجلسة الـ79 للمجلس التي عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ولفت المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له تم نشره اليوم على صفحته بفيسبوك، إلى أن جلسة اليوم كانت معلقة، وألقى في بدايتها رئيس المجلس، خالد المشري، كلمة أعلن فيها بدء الجلسة لاستكمال التصويت بين الأعضاء على بنود القاعدة الدستورية.

وأضاف البيان ، صوت أعضاء المجلس على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، التي استعرضوها مادة مادة خلال الجلسة، مع فتح باب النقاش حتى يتم الاتفاق على صورة نهائية توافقية للقاعدة الدستورية لتحال إلى مجلس النواب.