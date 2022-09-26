أمن بنغازي: شرطة القوارشة تضبط شخصًا سرق 23 ألف من سيارة مواطن 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة نجح في القبض على شخص قام بتحطيم زجاج مركبة مواطن وسرقة مبلغ مالي وقدره 23.000 ألف دينار.

وأضافت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول على متن مركبة آلية نوع هيونداي أزيرا اللون رصاصي قام بتحطيم زجاج مركبته وسرقة مبلغ مالي وقدره 23.000 ألف دينار بمنطقة القوارشة ولاذ بالفرار.

وأكدت المديرية أن رئيس مركز شرطة القوارشة عميد فيصل هويدي أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري وضبط المركبة سالفة.

وأفادت أنه بخروج أعضاء التحريات للبحث والتحري عن المركبة سالفة الذكر وتمشيط الاختصاص وعند تجوال أعضاء التحريات تم التوصل لمكان وجود المركبة بإحدى المزارع بمنطقة القوارشة.

وأشارت إلى أنه تم الانتقال إلى المزرعة وعند وصولهم تم مشاهدة المركبة المطلوبة وعلى متنها أحد الأشخاص وعلى الفور تم ضبطها والانتقال إلى المركز #وبالإستدلال معه اعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.