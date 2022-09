ليبيا – علق أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي على مشاريع عودة الحياة الذي أطلقته حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “مشروعات مميزة لعودة الحياة ممزوجة برائحة البارود وملطخة بالدم وبمذاق الفساد الذي طال كل شيء”.

