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مشروع “بيبول” محور نقاش مفوضية الإنتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندريه تبادل وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم (بيبول) والذي تشرف عليه البعثة الأممية في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية للمفوضية العليا للإنتخابات فقد ناقش الطرفان في ديوان مجلس المفوضية تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

وأضافت المفوضية أن زيارة اندريه تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في البلاد بالإضافة إلى بحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إجراء الانتخابات.

الوسوم

#الاستحقاق الانتخابي #عماد السايح البعثة الأممية بليبيا المفوضية العليا للانتخابات ليبيا

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الوطن الليبية

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