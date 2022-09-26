إندبندنت عربية: ليبيا بعد عقد من سقوط نظام معمر القذافي

قالت صحيفة إندبندنت عربية، إنه وبعد عقد من سقوط نظام معمر القذافي انفرط عقد الدولة الليبية وتفتتت أدواتها الرقابية وسلطتها وتمدد الفساد.

وحسب تقرير نشرته الصحيفة، تفاقمت الانتهاكات بأشكالها في ليبيا وتعاظمت الجريمة المنظمة والعشوائية، مع تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب عاماً بعد عام.

وأوضح التقرير أن عقد ما بعد القذافي كثرت فيه السجون غير الرسمية وغيب فيها الآلاف بشكل قسري، وسلبت فيه خزائن الدولة.

وأضاف التقرير أن ليبيا ما بعد القذافي الطافية على بحار من النفط جرت إلى حافة الإفلاس، وباتت تتصدر التصنيفات الدولية في الفساد.

وتابع تقرير إندبندنت عربية: “ليبيا بعد هذا العقد وضعت عاصمتها في القائمة الحمراء لأكثر مدن العالم خطراً، ولم يُحاسب مسؤول أو يحاكم متهم في أي قضية من القضايا التي تسببت في وصول ليبيا إلى هذه الهاوية”.