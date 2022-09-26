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خلال لقائها العابد.. السفيرة الفرنسية: على استعداد لتقديم الدعم والتدريب المهني للشباب الليبي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل  وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد الرضا” سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا   “بياتريس لوفرابير دو هيلين”

جاء ذلك وفق منشور للوزارة على فيسبوك ، أضافت فيه ، تم خلال اللقاء بحث افاق التعاون  خاصة في قطاع التدريب والتأهيل و أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة.

كما تناول اللقاء البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة ” وعودة  الشركات الفرنسية  والتعاون لتنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الادماج لما لهذا الملف من أهمية ودعم لشريحة كبيرة من الشباب.

 وتناول اللقاء تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

و أبدت السفيرة الفرنسية استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء  قدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين .

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السفيرة الفرنسية العابد

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صحيفة الساعة 24

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