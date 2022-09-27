كانت بوصلتها الوطن ليبيا..بعيو يتحدث عن تفاصيل لقائه عقيلة صالح في القبة 

العنوان – القبة

أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو أنه التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، في مدينة القبة عقب دعوة الأخير له.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تلبيةً لدعوةٍ كريمةً منه تشرفت اليوم بلقاء المستشار عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي، بمكتبه بمدينة القبة العامرة بالجبل الأخضر الأشم”.

وأضاف الكاتب :”ما هي طبيعته كان المستشار عقيلة متحدثاً لبقاً ومستمعاً جيداً، وكنت كما هي عادتي على سجيتي أطرح أفكاري بوضوح وأشرح آرائي بلا تكلّف، وجميعها وما قاله وما قلته كانت بوصلتها الوطن ليبيا الحبيبة، وكان محورها الهموم الوطنية الكبرى، من وجود الوطن ووحدته، إلى دولته وسيادته، إلى حقوق شعبه وأسباب حياته ومعيشته”.

وتابع :”غداً الثلاثاء يعقد مجلس النواب جلسة في مدينة بنغازي، وعلى جدول أعمالها عدة قضايا وموضوعات، والعمل متواصل لترسيخ الشرعية، وإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء المركزية المقيتة، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، وإنهاء احتكار ونهب مقدرات الشعب من طرف طغمة فاسدة أفلست البلاد وأرهقت العباد”.

وأكد بعيو :”قريباً سيتم بمشيئة الله ومن خلال استكمال اختيار المناصب السيادية بعد النائب العام والمحكمة العليا، تحرير مخزن الثروة الوطنية المصرف المركزي من القرصان الكبير”.