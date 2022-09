ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة منشورًا تنظيميًّا للوزارات والجهات التابعة بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية، كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإستراتيجية.

الدبيبة طالب في منشوره الذي اطلعت المرصد على نسخة منه الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي:

1. إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات ابتداء مـن 2022/11/1 وتقتصـر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية بحيث، يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 2022/12/31 وتستبدل ابتداء من 2023/1/1 بالدعم النقـدي وفقًا للمخصص بالبند المعتمد.

2. إيقاف الصرف على تقديم الهدايا داخليًا وخارجيًا.

3 . منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة التي تصرف للموظفين.

4. وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنـى مـن ذلـك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف، وتكون بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير.

5. لا يتم حجز تذاكر السفر إلا بنـاء عـلـى مـهمـة عـمـل رسـميـة، ويـكـون عـلـى الدرجة العادية باستثناء الوزراء.

6. منع دفع قيمة إيجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.

7. ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانونًا للمستشارين بالوزارات.

8. تكون العهد المالية (5000) خمسة آلاف دينار بحـد أقصـى باستثناء حالات الضـرورة وبموافقـة رئيس مجلس الوزراء.

9. الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقًا للائحة العقود الإدارية، وأن تـتم إجـراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهـة، ومـن مخصصـات البـاب الثاني بالميزانية العامة، وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.

10. لا تتجاوز مدة قرارات الإيفاد في مهام عمل رسمية الخمسة أيام، إلا في حالات الضرورة.

الدبيبة طالب في قراره الالتزام والتقيد بما جاء في المنشور، محملًا كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك.

Shares

The post عقب تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة.. الدبيبة يقرر تقليص الإنفاق الحكومي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية