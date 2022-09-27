ليبيا الان

باشاغا يستمع لرؤية ممثلي الأحزاب السياسية حول الوضع الليبي الراهن

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع ممثلي عدد من الأحزاب والتجمعات السياسية.

وحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على فيسبوك، أكد باشاغا خلال الاجتماع على ضرورة عمل الأحزاب السياسية نظرًا لدورها الفاعل في تقويم عمل الحكومة والمؤسسات التنفيذية، وطرح المبادرات الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتعاون بين الأطياف السياسية.

وقال المكتب الإعلامي إن ممثلي الأحزاب والتجمعات السياسية الحاضرين قدموا لباشاغا رؤيتهم حول الوضع الليبي الراهن، مؤكدين دعمهم أي مساعٍ تهدف لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في المشهد الليبي، وتعاونهم مع الحكومة ومؤسساتها للمساهمة في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استحقاقاتها.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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