المشير خليفة حفتر: لابد من انتفاضة شعبية سلمية كبيرة لانتزاع الحقوق

أشاد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، بالدور البارز لأبناء منطقة براك الشاطئ في معركة الكرامة، وكل الظروف التي مرت بها ليبيا عموماً والمنطقة خصوصاً.

وحث المشير خليفة حفتر، في كلمته التي ألقاها بمنطقة براك الشاطئ، الحضور على القيام بانتفاضة شعبية سلمية كبيرة لانتزاع الحقوق.

وترحم المشير خليفة حفتر، من مدينة براك الشاطئ، على شهداء الكرامة وشهداء مجزرة براك”.

وكان أهالي براك الشاطئ، استقبلوا المشير خليفة حفتر، بحفاوة عالية، في الساحة الشعبية بمنطقة براك الشاطئ، عقب وصوله للمدينة بعد دعوة رسمية من أعيان وحكماء ومشايخ المدينة والمناطق المجاورة وبحضور المجلس الأعلى لقبائل لمنطقة فزان.

وحضر حفل الاستقبال حضور غفير من الأهالي وأعيان المنطقة والمجلس البلدي وكافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة وأسر شهداء القوات المسلحة.

وبدورهم، عبر أهالي براك الشاطئ، خلال حفل الاستقبال، عن دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها على الإرهاب، ودعمه المتواصل لأهالي الجنوب.

وثمنوا، جهوده التي تكللت بإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة وعودة الأمن والاستقرار وقطع الطريق على جعل ليبيا في قبضة التنظيمات الإرهابية.

وتأتي زيارة المشير خليفة حفتر، ضمن لقاءاته المستمرة للوقوف على احتياجات المواطن الليبي وحرصه على تحقيق مطالبهم.