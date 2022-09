ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين إن جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الاثنين سيكون لاستكمال مناقشة باقي بنود القاعدة الدستورية.

الصفراني أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه قد يتم مناقشة قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتقرير ديوان المحاسبة تحت بند ما يستجد من أعمال.

