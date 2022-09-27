سفير الاتحاد الأوروبي يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ليبيا

شارك سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج ورئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ليبيا.

ووصف السفير في منشور على حسابه على تويتر، اليوم الإثنين، الاجتماع بالممتع، مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات في دعم التعاون الليبي الأوروبي، ولكونها تتيح آفاقا مستقبلية مع آمال بتحقيق نتائج عملية وإيجابية مستقبلا.