بحضور البوسيفي.. التسجيل العقاري تحتفل بمناسبة اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” حليمة البوسيفي ” مصلحة التسجيل العقاري احتفاليتها بمناسبة اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية العقارية على مستوى إدارتي شمال وجنوب طرابلس .

وبحسب منشور للوزارة على صفحتها بفيسبوك، فقد حضر الاحتفالية التي أقيمت بمقر مصلحة التسجيل العقاري، اليوم الاثنين رئيس إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار “فرج المحمودي”، وعمداء بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وأبوسليم وحي الأندلس، ومدير شركة المدار الجديد للاتصالات ورئيس شركة النسر لتقنية المعلومات ومدير الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم الجغرافيا المنفيذين لهذا المشروع، ولفيف من موظفي المصلحة وبعض الجهات التابعة لوزارة العدل .

واطلعت وزيرة العدل رفقة رئيس المصلحة والمنفذين لهذا المشروع على مراحل الإنجاز وآلية نظم العمل به إلكترونيا. حيث تمت أرشفت الكراريس والمستندات والوثائق ومسحها بالتصوير التقني بالكامل، ومخزنة بشكل مشفر بصلاحيات تضعها المصلحة على هيئة سحابة خوادم للبيانات، وبهذا المشروع ستتجه مصلحة التسجيل العقاري لأن يكون التعامل مع نظم الملفات العقارية إلكترونيا بالكامل .

كما أثنت وزيرة العدل في كلمة لها بهذا الانجاز مؤكدة انها خطوة هامة قامت بها المصلحة لأرشفة الالاف من المستندات العقارية للحفاظ على حقوق الملكية العقارية الخاصة والعامة بالرغم من التحديات التي صاحبت هذا المشروع، متمنية لهم التوفيق والنجاح المستمر في خدمة هذه المؤسسة الوطنية. .