المكونات الاجتماعية بالزاوية تعلن وقف الاشتباكات المسلحة

العنوان-الزاوية

أعلنت المكونات الاجتماعية بالزاوية، اليوم الاثنين، توقف الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة في المدينة، مشيرة أن ذلك بجهود الخيرين من حكماء وأعيان المدينة.

وفي بيان مسجل قالت المكونات الاجتماعية = أن اجتماعًا طارئًا عقد بمقر مديرية أمن الزاوية، تنادت له كافة مكونات المدينة لإيجاد حلول جذرية تنهي كافة المشاكل والنزاعات بين أبناء المدينة بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، وعميد البلدية ومدير الأمن وممثل عن غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

وأكد المكونات تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل مكونات مدينة الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب على هذه الأحداث الأمنية، وتكليف المجلس البلدي تشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة دخل المدينة.

واندلعت الاشتباكات بين مليشيا “السلعة” ومليشيا “سيفاو”، على الطريق الساحلي في الزاوية، حيث ووفقا لمصادر محلية فقد اندلعت المواجهات إثر تعرض أحد عناصر مليشيا “السلعة” إلى هجوم مسلح من مليشيا “سيفاو”.

وأسفرت اشتباكات الزاوية عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في العاشرة من عمرها بطريق بئر الغنم.