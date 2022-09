حسني بي: البنك الدولي أكد أن استبدال الدعم في ليبيا سيكون أمرًا مقبولاً

ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن البنك الدولي كشف عن الوضع الاقتصادي للعديد من الدول فيما بينهم ليبيا.

بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى أن البنك الدولي أفاد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على دعم السلع الاستهلاكية لا سيما المياه والغذاء والطاقة، وكثيرًا ما يتم تقديم الإعانات لحماية الفقراء والضعفاء، ولكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة حيث أن الإعانات التي تهدف إلى حماية الفقراء عادة ما تعود بالفائدة على الطبقات المتوسطة والأكثر ثراءً.

وقال بي: “إن البنك الدولي ذكر أن الإعانات تفرض عبئًا ثقيلًا ومع ارتفاع الأسعار الدولية وزيادة العبء المالي وذلك بعيدًا عن الأولويات مثل الاستثمارات في الصحة والتعليم”.

وأشار إلى أن البنك أكد أنه نادرًا ما يحظى إصلاح الدعم بشعبية لدى صانعي القرار لأسباب، وهي أقلها أن المواطن يفشل في فهم الأساس المنطقي للإصلاح “الحجة” التي كثيرًا ما تسمع هي أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى أعمال شغب، نظرًا لأن الأشخاص الأكثر ثراءً هم الأكثر استفادة من الإعانات ولأن لديهم صوتًا وقدرة على تنظيم الاحتجاجات فإن هذا مصدر قلق مفهوم للقادة السياسيين.

ورأى أنه من الممكن أن يكون الدخل الأساسي الشامل حلًا عمليًا لليبيا.

وواصل بي حديثه: “البنك نوه إلى أن هناك مقاربات تجعل إصلاح الدعم أمرًا مقبولًا حتى بالنسبة للطبقة الوسطى، حيث تتمثل أحد الطرق في استبدال الدعم بتحويل نقدي تقريبًا لجميع المواطنين، ومن السهل تفسير التحويل الموحد بدلاً من الإعانات وسهولة تنفيذه نسبيًا، وهو ما يستفيد منه الفقراء أكثر نسبيًا؛ لأن دخولهم أقل وعلى عكس التحويلات الموجهة فقط للفقراء والضعفاء”.

