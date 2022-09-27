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المشير حفتر: على الليبيين تولي زمام أمورهم والقضاء على رموز الفساد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في كلمته أثناء زيارة براك الشاطئ الإثنين، إن المجال أُفسح أمام القادة السياسيين للاتفاق لكنهم فشلوا، مضيفاً: لم ندخر جهدا على مدى سنوات من أجل الوفاق وتحقيق تسوية شاملة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار”

ووجّه حفتر دعوته إلى الشعب من أجل تولي زمام أموره، والتحرك من أجل بناء دولة مدنية تقوم على العدل والحرية والمساواة، لافتاً إلى أن الجيش الليبي الذي دحر الإرهاب جدير بالاعتماد عليه.

وأضاف: “ندعم انتفاضة الشعب في مواجهة مؤسسات التآمر على الوطن، والجيش هو الضامن الوحيد لإنهاء الانهيار”.

ووصف حفتر غالبية قادة المشهد السياسي في البلاد بـ”رموز الفساد” التي يجب القضاء عليها، وصناعة واقع جديد أساسه الشعب بعيدا عن الحلول “التلفيقية” المرتكزة على المحاصصة السياسية، والتي أثبتت فشلها وأنها لا تخدم إلا صانعيها، على حد تعبيره.

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الوطن الليبية

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