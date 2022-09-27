الخميس.. إحاطة وجلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات مغلقة حول ليبيا الخميس المُقبل، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ومن المنتظر أن تُقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إحاطة بشأن ليبيا خلال الجلسة.

كذلك سيعقد مجلس الأمن الدولى مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري جلسة استماع حول ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا يتحدث فيها الممثل الأعلى لشئون نزع السلاح ايزومى ناكاميتسو.

وفى الثامن والعشرين من الشهر الجارى سيعقد مجلس الأمن جلسة تشاور حول الأوضاع فى الشرق الأوسط وبخاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، وسيكون تور وينزلاند المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط هو المتحدث الرئيس فى تلك الجلسة التى سيتحدث فيها أيضا ممثلون لمنظمات وهيئات المجتمع المدنى العاملين تحت مظلة الأمم المتحدة.

فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى سيجرى مجلس الأمن الدولى تصويتا على مسودة قرار لتجديد التفويض العام لدول المجلس الأعضاء بممارسة صلاحياتها داخل حدودها الوطنية أو عبر المنظمات الإقليمية لمراقبة السواحل الليبية واعتراض آية سفن يشتبه فى قيامها بحمل مهاجرين غير شرعيين وذلك إعمالا لقرار الأمم المتحدة رقم 2546 الصادر فى 2 اكتوبر 2020 ، وقالت مصادر فى مجلس الأمن إن التصويت سيتم بعد جلسة مغلقة لاستعراض الأوضاع السياسية الراهنة فى ليبيا .

وسيعقد مجلس الأمن الدولى صباح الجمعة القادم – 30 سبتمبر 2022 – جلسة استماع تشاورية حول الاوضاع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية يتحدث فيها السفير بونتو كيتا بوصفه الممثل الخاص للأمين العام للكونغو الديمقراطية ومدير بعثة تثبيت الأوضاع فى الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور ممثلى المنظمات غير الحكومية والإغاثية العاملة بدعم من الأمم المتحدة فى الكونغو .

كذلك سيواصل مجلس الأمن الدولى على مدار أسبوع عمله التى يبدأ غدا عمليات الرصد والمتابعة العادية لتطورات الأوضاع فى إثيوبيا ومستجداتها وهى العمليات التى بدأت مع اندلاع العنف العرقي هناك فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى بعد خمسة أشهر من وقف لإطلاق النار تم برعاية أممية، وستوصى الأمانات الفنية الخاصة بهذا الملف بعقد أية اجتماعات للمجلس قد تستدعيها تطورات الموقف فى إثيوبيا.

وقالت مصادر فى مجلس الأمن الدولى – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يجرى الآن العمل على إعداد مسودة قرار حول الأوضاع فى ميانمار تقدمت بها المملكة المتحدة، ولم يتحدد بعد توقيت انعقاد جلسة التصويت على المسودة التى لا تزال فى قراءتها الأولى .

ومن المقرر كذلك أن يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا رسميا للجنة الأركان العسكرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لم يتم حتى الآن الكشف عن البنود التى ستتم مناقشتها فى هذا الاجتماع الذى تقرر له مساء يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 .

ومن المقرر كذلك أن تعقد لجنة العقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى فى الثلاثين من الشهر الجارى اجتماعا تشاوريا غير رسميا على مستوى الخبراء لمناقشة سير العمل التنفيذى للعقوبات المفروضة بمقتضى القرار الأممى رقمة 2127 .