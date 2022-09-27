بالتعاون مع جمعية القلب.. مكافحة الأمراض يحيي اليوم العالمي للقلب الخميس القادم

ينظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالشراكة مع جمعية القلب الليبية احتفالية يوم الخميس القادم بمناسبة اليوم العالمي للقلب. وفق منشور للمركز على فيسبوك. .

حيث سيتم توزيع نشرات علمية توعوية بهدف المحافظة على صحة القلب من اتباع نمط حياة صحية و الابتعاد عن كل مسببات أمراض القلب .

وستنظم الجمعية يوم الاربعاء مسيرة راجلة من ميدان الشهداء – الى شارع عمر المختار بمشاركة مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات ومؤسسة أبريل للتوعية الصحية .

وسيشهد (ميدان الفروسية بوستة) طريق الشط احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام ،

وأعلنت جمعية القلب الليبية أن الاحتفال باليوم العالمي ستشهده عدة مدن ليبية تحت شعار ( استخدم القلب لأجل كل قلب)

وبهذه المناسبة دعا الاتحاد العالمي للقلب دول العالم للاحتفال بهذا اليوم بهدف رفع مستوى وعي الأفراد لخطورة أمراض القلب والأوعية الدموية والتي تعد المرض القاتل الأول في العالم وكيفية تجنبها والحد منها وهو فرصة للأفراد والعائلات والمجتمعات والحكومات للتوحيد واتخاذ الإجراءات الوقائية.