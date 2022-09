جهاز الإسعاف والطوارئ: الاشتباكات في مدينة الزاوية نتج عنها 7 وفيات

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن الاشتباكات في مدينة الزاوية نتج عنها للآن 7 وفيات في منطقة وادي السلاق، وهذا ما تمكن الجهاز الوصول له، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف متواجده في مستشفى الزاوية التعليمي ومتمركزة بشكل رسمي، وهناك تواصل مع فرق الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية لأنه يعتبر الأقرب لمنطقة الاشتباك.

أسامة علي نوّه خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من الصعب الدخول لمنطقة الاشتباك تحديدًا في مثل هذه الاشتباكات، بالأخص أن الأسلحة المستخدمة أسلحة ثقيلة في الزواية.

وأشار إلى أن مدينة الزاوبة ذات تعداد سكاني كبير جدًا يناهز المليون إلا ربع نسمة، وما يتخوف ويخشى منه الجهاز هو تشعب مناطق الاشتباك أكثر مما هو عليه، وتحول الاشتباكات لحرب شوارع، مما يؤدي لكارثة إنسانية في المنطقة.

كما أردف: “حاولنا التواصل مع أكثر من جهة من الأطراف المتقاتلة، وليس هناك أي استجابة تذكر لفتح ممرات آمنة، وكانت الحجة أن هناك رصاصًا عشوائيًا بينما كانت هناك طرق خاوية، لذلك نشدد على التنويه أنه يمنع الاقتراب من أماكن الاشتباك ومحاولة التحرك في أي طرق فرعية قريبة منها، ما نحتاجه هو ساعتان لإخلاء المدينة بالكامل فقط، ونطالب بهدنة وإيقاف الاشتباكات”.

وتابع: “هناك سيارة مصابة تحت الكوبري سوق الخضروات، ولا نعرف إن كان داخلها مدنيون أم لا، والكل يحاول الوصول لها مع وجود هذه الاشتباكات في المدينة”.

وكشف أن هناك 103 بلاغات طلب إجلاء من العائلات، مبينًا أن العائلات التي كانت عالقة في الطريق الساحلي خلال ذورة الاشتباكات إلى الساعه الـ9 مساءً خرجت سليمة دون وجود إصابات.

