النعاس: شبح الحرب ابتعد قليلا ولكن ليس للأبد

الوطن / رصد

قالت الأكاديمية فيروز النعاس، إن طرابلس لم تشهد أي مشاريع تهدف للاهتمام بالمواطن الذي بات يدرك أنه خارج أولويات الجميع، وأنه لا وجود لحل سياسي يمهد لإجراء الانتخابات قريبا .

وأكدت النعاس، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الشارع الليبي فقد الثقة بالطبقة السياسية بأكملها التي بات لا هم لها سوى التسويق لأنفسها بالخارج بأنها قادرة على حل الأزمة.

وأشارت النعاس إلى أن الوضع بالعاصمة لم يشهد أي تطور، باستثناء شعور نسبي لسكانها بأن شبح الحرب قد ابتعد قليلاً عنهم، ولكن ليس للأبد.

وشددت على أن الجميع يدرك جيدا أن تغير ولاءات قيادات التشكيلات أمر وراد بين لحظة وأخرى.