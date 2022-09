النايض وبوتشينو: أهمية العمل مع باتيلي وصولا للانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا- عقد المرشح الرئاسي رئيس تكتل “إحياء ليبيا” عارف النايض نقاشا مرئيا مع السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بشأن آخر المستجدات الحالية في البلاد.

بيان صحفي صدر عن التكتل تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المناقشة شملت العديد من التطورات الرئيسية المتعلقة بالحاجة الماسة إلى الحفاظ على سيادة الشعب الليبي ووحدته وأمنه وسلامته ومقدراته ومعيشته وإنهاء جميع أشكال العنف والنزاع المسلح.

ووفقا للبيان تم التأكيد على الحاجة للعمل مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي بهدف تنشيط العملية السياسية وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن فيما تم التطرق لاقتراح “إحياء ليبيا” بشأن اللجوء للقضاء لتجاوز المأزق السياسي الحالي لا سيما بعد التسليم السلس لقيادة المحكمة العليا.

