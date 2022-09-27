زهيو: الأجسام السياسية ستكتفي بتوظيف تقرير المحاسبة في المناكفة لفترة ما

استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» ” أسعد زهيو “، تبني أي من الأجسام السياسية في البلاد المطالبة بفتح تحقيق في المخالفات المالية التي رصدها التقرير، وإثارة القضية بهدف العمل على استرداد الحقوق المنهوبة.

وأضاف زهيو، في تصريحات صحفية ، أن الأجسام السياسية «المتهالكة» ستكتفي بتوظيف التقرير في المناكفة السياسية لفترة ما، وبالتالي سيكون مصيره التجاهل، كسابقيه من تقارير، «رغم أنه يعد وثيقة قانونية تستوجب التحقيق بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والنائب العام».

كما نوه بأن «عدم سقوط قضايا الفساد وسرقات المال العام بالتقادم سيمكن الشخصيات الوطنية من الاستفادة من تلك التقارير وإعادة فتحها مستقبلاً وتقديم الجناة للقضاء عندما تستقر الدولة».

ونشر، ديوان المحاسبة الليبي، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمناً نتائج أعماله وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.