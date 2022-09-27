وزير العمل يبحث مع السفيرة الفرنسية ملف التوظيف والتدريب

العنوان-طرابلس

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع التدريب والتأهيل والتوظيف.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة.

واستعرض الطرفان البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، خاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث جرى الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم.

وتطرق الاجتماع إلى المشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج بسبب أهمية هذا الملف، ودعم شريحة كبيرة من الشباب. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

وأشادت السفيرة الفرنسية بالتعاون المشترك، مبدية في الوقت نفسه استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء القدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين.