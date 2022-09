العابد يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل الاستفادة من قدرات فرنسا لتطوير تدريب وتأهيل الشباب

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل المكلف بتسيير وزارة الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال علي العابد مع سفيرة فرنسا في ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين”.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد تكريس اللقاء لتدارس التعاون الثنائي في قطاع التدريب المهني والتأهيل والبرامج والمشاريع ودعم المراكز التدريبية التابعة للوزارة وحث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في البلاد على تشغيل العمالة المحلية وتدريبها.

ووفقا للبيان تطرق الجانبان لمشاركة فرنسا المأمولة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لدعم الشريحة الأكبر من الشباب وبناء قدرات الباحثين عن العمل منهم من الخريجين والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

