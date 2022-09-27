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محلل سياسي: الجزائر تتمادى بالتدخل في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

رأى المحلل السياسي والناشط الحقوقي الدولي، عثمان بن طالب، أن النظام الجزائري يتمادى بالتدخل في الشؤون الليبية، وقواته تنهش كل يوم من الأراضي الليبية لتغيير خارطة البلاد وطمعا في خيراتها.

وقال بن طالب، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن النظام الجزائري يدعم وبشكل صريح الموالين لسيف الإسلام القذافي، ولديه ارتباط بمجموعات في المنطقة الجنوبية من بينهم الطوارق.

وتابع بن طالب، أن النظام الجزائري يقوم بتسليح بعض الفصائل في الجنوب، ويدعم تنظيم داعش، مؤكدا أن النظام الجزائري يعبث بشكل مباشر ومستمر بأمن ليبيا.

الوسوم

#الجزائر #تبون طرابلس عثمان بن طالب

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الوطن الليبية

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