جهاز الردع: التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية

قال جهاز الردع، في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، أن مجلس أعيان وحكماء الزاوية تواصلوا معه «بخطاب كتابي لمتابعة أسباب الاشتباك والوقوف عليها واستلام المطلوبين المسببين لهذا الصراع» وذلك بعدما تفاقم الوضع في المدينة جراء أحداث العنف وتدخل عديد الأطراف لفض النزاع وإنهاء الحرب القائمة.

وأكد جهاز الردع «استلام أحد المطلوبين والبدء فعليًا في التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى إيقاف نهائي للصراع الدائر، وتكون الكلمة والفيصل للسلطات القضائية»، وذلك «بمتابعة كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ورئيس الأركان العامة ووزير الداخلية وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي ومدير أمن الزاوية.