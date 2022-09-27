من براك الشاطئ.. حفتر: المسار السياسي وصل إلى طريق مسدود

العنوان-براك الشاطئ

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن الجيش الذي دحر الإرهاب جدير بالثقة والاعتماد عليه، لافتا إلى وصول البلاد إلى طريق مسدود في المسار السياسي.

وفي كلمة له أمام أعيان وأهالي براك الشاطئ قال حفتر: “لم ندخر جهدا على مدى سنوات من أجل الوفاق وتحقيق تسوية شاملة وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار”.

وأضاف المشير حفتر: “أفسحنا المجال أمام القادة السياسيين للاتفاق على إنهاء الانسداد السياسي إلا أنهم فشلوا”.

وقال القائد العام: “ندق ناقوس الخطر أمام الشعب وندعوه لامتلاك زمام أمره والتحرك لبناء دولة مدنية أساسها الحرية والعدالة والمساواة”.

ولفت المشير حفتر دعمه لانتفاضة الشعب في مواجهة مؤسسات التآمر على الوطن والجيش هو الضامن الوحيد لإنهاء الانهيار.

وأكد المشير حفتر أن الشعب عرف عدوه ولن ينفع إلا أن يحسم أمره معه في مواجهة فاصلة لوضع حد للفساد والطغيان.