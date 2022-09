عقب اشتباكات الزاوية.. اللافي والكوني يبحثان مع الدبيبة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية

ليبيا – عقد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني بصفة “القائد الأعلى للجيش” اجتماعا لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع بالحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس أركان الرئاسي محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب في أعمال هذا الاجتماع.

وأضاف البيان إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لـ “القائد الأعلى للجيش” للموقف العسكري والأمني والاطلاع على تنظيم عمل الوحدات والقطاعات العسكرية.

