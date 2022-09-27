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الصغير: نستبعد أن يكون لخصوم الدبيبة دور في ردود الفعل الغاضبة حول تقرير المحاسبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذّر وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير “، من «التوظيف السياسي لتقرير ديوان المحاسبة من قبل الدول النافذة في الساحة الليبية».

وتوقع الصغير، في تصريحات صحفية ، أن «يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء يجمعهم بالدبيبة، لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير، وتذكيره بضرورة وجود شفافية وعدالة في توزيع الثروة والحوكمة الرشيدة».

كما استبعد الصغير أن يكون لخصوم الدبيبة المحليين سواء مجلس النواب أو قيادات حكومة فتحي باشاغا، أي دور في تصعيد ردود الفعل الغاضبة حول التقرير بالوقت الراهن، وقال إن «سياسة هؤلاء خلال الفترة الماضية لم تظهر مهارة في توظيف الفرص».

ورأى الصغير أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مسؤول بدوره عن هذا الأمر أيضاً، لا سيما أنه منافس سابق للدبيبة في سباق الانتخابات الرئاسية، قبل تأجيلها نهاية العام الماضي.».

 

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صحيفة الساعة 24

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