دوف ميدكل بريس: تفش كبير لارتفاع ضغط الدم بين مرضى السكري في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير طبي نشره موقع “دوف ميدكل بريس” البريطاني للأخبار الطبية مسألة تفشي ارتفاع ضغط الدم في صفوف مرصى السكري في ليبيا وأسباب ذلك.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد أشار إلى أن محددات هذا التفشي في المستشفيات العامة أظهرتها دراسة أجريت في ليبيا ناقلا عن هذا الجهد البحث تأكيده بلوغ نسبته 85.6% لأسباب عدة من بينها الشيخوخة حيث تتدهور الوظائف الفسيولوجية المختلفة بشكل عام.

وبينت الدراسة إن الشيخوخة تؤدي إلى تغيرات في الدورة الدموية الكلية معززة لنقص الأكسجة في الأنسجة وتقليل كثافة الشرايين والشعيرات الدم وزيادة مقاومة الأوعية المحيطية بسبب مرور الوقت والعوامل البيئية وأنماط الحياة غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة البدنية.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشاركين فيها من غير النشطين في ممارسة الرياضة البدنية هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بـ5 مرات من أولئك الذين كانوا نشطين في ممارستها وهي دلالات معروفة لأهمية الرياضات في تحسين الصحة النفسية والجسدية.

