بورايقة: المستشار صالح يبحث آليات اختيار المناصب السيادية

الوطن / رصد

قال مستشار رئيس مجلس النواب فيصل بورايقة، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ناقش الإثنين، آليات اختيار المناصب السيادية، بحضور كل من الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، ومستشار الشؤون العلمية بالمركز الليبي للدراسات والمحفوظات التاريخية علام الفلاح.

وأضاف بورايقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المناصب التي جرى مناقشتها تشمل إدارة كلا من ديوان المُحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي، وذلك بعد تعيين منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا.