ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن العودة الى الانقسام في السلطة التنفيذية (حكومة طرابلس وحكومة بنغازي) هو إهدار للمال العام والعودة للمربع الأول.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “وهذا كله سيكون وبالًا على فزان وهي من ستدفع ثمن هذا الصراع بتسييس الخدمات مقابل الولاء”.

Shares

The post دومة: العودة الى الانقسام في السلطة التنفيذية هو إهدار للمال العام والعودة للمربع الأول first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية