ليبيا الان

قبل أن تجف الدماء… داخلية منتهية الولاية تحيي احتفالاتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعلنت وزارة داخلية الحكومة منتهية الولاية استعدادها لإقامة احتفالات عيد الشرطة، بعد أن شهدت مدينة الزاوية أمس اشتباكات عنيفة، خلفّت 6 قتلى من بينهم طفلين.

وقالت داخلية المنتهية في بيان الإثنين، إنها سترفع في احتفالات هذا العام شعار “يبقى عهدنا أمن الوطن”، الأمر الذي أثار غضب عدة مراقبين، وإدانتهم لما وصفوه بـ”الكذب” الصريح من قبل حكومة الدبيبة، متسائلين عن ماهية ذلك الأمن المزعوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة الأحد في الزاوية، بين مليشيا “السلعة” ومليشيا “سيفاو”، على الطريق الساحلي في مدينة الزاوية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات، مسفرةً عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

الوسوم

#الزاوية #الشرطة احتفالات الاشتباكات الظبيبة ليبيا منتهية الولاية وزارة الداخلية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك