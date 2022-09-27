باشاغا يُتابع سير عمل وزارات المواصلات والكهرباء والحكم المحلي

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع وزير المواصلات والنقل عبد الحكيم الغزيوي، خُطط الوزارة لصيانة عدد من الطرق المتهالكة وإنشاء طرق جديدة.

كما بحث باشاغا خلال اجتماعه بديوان الرئاسة في بنغازي، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري؛ احتياجات القطاع وإمكانية إجراء الصيانات العاجلة، للكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز خصوصاً في منطقة الجبل الأخضر استعداداً لفصل الشتاء، إضافة إلى الاطلاع على كيفية تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

إلى جانب ذلك، استعرض وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، مع المجتمعين، مقترحات لعدد من المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها في نطاق البلديات ضمن الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي، والوقوف على مدى جاهزية الوزارة لانطلاق انتخابات المجالس البلدية؛ وذلك من خلال تقديم مقترح يتضمن جدول زمني لبدء العملية الانتخابية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده وإصدار قرار بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.