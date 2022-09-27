المشير خليفة حفتر: الفشل والإخفاقات المتكررة سببها تغييب الشعب

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر:” وصلنا اليوم إلى طريق مسدود في المسار السياسي، والقادة السياسيين فشلوا في إنهاء الانسداد السياسي”.

وأضاف المشير خليفة حفتر، في كلمته أمام أهالي براك الشاطئ:” أفسحنا المجال أمام القادة السياسيين للاتفاق على إنهاء الانسداد السياسي إلا أنهم فشلوا”.

وتابع المشير خليفة حفتر:” لم ندخر جهدا على مدى سنوات من أجل الوفاق وتحقيق تسوية شاملة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار”.

ولفت حفتر، إلى أن الجيش الذي دحر الإرهاب جدير بالثقة والاعتماد عليه، مستطردًا:” وصلنا اليوم إلى طريق مسدود في المسار السياسي”.

وشدد المشير خليفة حفتر، على أن الفشل والإخفاقات المتكررة سببها تغييب الشعب والنيابة عنه في تقرير مصيره.

وأشار المشير حفتر، إلى أنه يدق ناقوس الخطر أمام الشعب ويدعوه لامتلاك زمام أمره، والتحرك لبناء دولة مدنية أساسها الحرية والعدالة والمساواة.

واستطرد:” ندعم انتفاضة الشعب في مواجهة مؤسسات التآمر على الوطن، والجيش هو الضامن الوحيد لإنهاء الانهيار”.

وأوضح المشير حفتر، أن الشعب عرف عدوه ولن ينفع إلا أن يحسم أمره معه في مواجهة فاصلة لوضع حدًا للفساد والطغيان.

وأكد المشير خليفة حفتر، أن الشعب يعتمد على طبقات ومؤسسات تخون الأمانة، وعليه صناعة واقع جديد ينهي رموز الفساد والخيانة.

وبين المشير حفتر، أن ليبيا تعاني من غياب الشعب واعتماده على طبقات ومؤسسات تتجاهل دورها الوطني وتخون الأمانة.

ونوه المشير حفتر، بأن الحلول التلفيقية المرتكزة على المحاصصة السياسية أثبتت فشلها وأنها لا تخدم إلا صانعيها، ولا بد للشعب أن ينتفض لفرض إرادته.

وطالب المشير حفتر، الشعب بصناعة واقع جديد ينهي رموز الفساد والخيانة ويأتي بالوطنيين والشرفاء.

وكان أهالي براك الشاطئ، استقبلوا المشير خليفة حفتر، بحفاوة عالية، اليوم الإثنين، في الساحة الشعبية بمنطقة براك الشاطئ، عقب وصوله للمدينة بعد دعوة رسمية من أعيان وحكماء ومشايخ المدينة والمناطق المجاورة وبحضور المجلس الأعلى لقبائل لمنطقة فزان.

وحضر حفل الاستقبال حضور غفير من الأهالي وأعيان المنطقة والمجلس البلدي وكافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة وأسر شهداء القوات المسلحة.