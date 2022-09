بن شرادة: المشكلة ليست في القاعدة الدستورية بل في مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن المشكلة الحقيقية ليست في القاعدة الدستورية، بل في صعوبة إجبار قوى على الأرض على الانصياع والاحتكام إليها.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال: “الكل يتحدث عن ضرورة إيجاد قاعدة دستورية وانتخابات، والمشكلة ليست في إيجاد أي صيغة ومبادرة للقاعدة، فنحن لن نعيد اختراع العجلة، المشكلة في إمكانية تطبيق القاعدة على الأرض، ولهذا من السهل على المنفي التحدث عن تدخل المجلس الرئاسي وصياغة القاعدة، لكن هل ستلقى القاعدة قبولًا على الأرض في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح في البلاد؟”.

وبحسب بن شرادة، فإن “المشكلة ليست في القاعدة، بل في مادتين خلافيتين تخصان ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”.

وذكر بن شرادة أن هذه النقاط الخلافية تهم إحدى القوى الموجودة على الأرض والتي سيتم إقصاؤها أو منحها الفرصة للترشح، وموطن المعضلة في إمكانية قبول هذه القوة بشروط الترشح.

ومن هذا المنطق، لا يرى بن شرادة وجود أي إمكانية للاتفاق على القاعدة الدستورية بدون توافق دولي يضمن إجبار الجميع بالقوة على تطبيقها، ودون ذلك، يعتبر اتفاق المجلسين مستحيلًا.

وأعرب عن اعتقاده بوجود فرصة أخرى للحل، في حال تم السماح بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور، متضمنًا هذه المواد الخلافية بحيث يترك للشعب تقرير من يترشح للانتخابات، ومن يتم إقصاؤه.

بن شرادة رأى أن المجتمع الدولي لا يريد إصلاح الحال وبناء دولة ليبيا، ولهذا لا يرفض فكرة الاستفتاء على الدستور الذي قد يعيد على الأقل 50% من هيبة الدولة، على حد تعبيره.

