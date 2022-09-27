الحباسي: هناك حالة من الخنوع في الشارع الليبي

الوطن| رصد

قال المحامي، عمر الحباسي، إنّ هناك حالة من الخنوع والتماهي مع ما يحصل في البلاد، خاصة في الغرب الليبي عندما تمت مهاجمة المتظاهرين بالرصاص الحي، وإن هذا الأمر خلق حالة من الخنوع.

فيما أشار إلى أنّ حالة الخنوع هذه تمهد لانتفاضة شعبية يعبر فيها الشعب عن احتياجاته والحكم الذي يريده، مضيفا أنّ عدم موافقة الحكومة على المظاهرة ضد الفساد يدل على أنّ الحكومة تدعم الفساد؛ لأنّه من الطبيعي أن يُسمح للناس بالتعبير عن آراءها، خاصة تلك التي تخدم مصلحة الوطن.

وصرّح الحباسي أنّ تعيين الدبيبة للطرابلسي وكيلًا للداخلية سيزيد الطين بلة، حيث سيزداد القمع في البلاد، واصفًا الطرابلسي بالميليشياوي الذي لا يجب أن يحكم داخل البلاد.