الخارجية الليبية تبحث التعاون مع اليابان في مجالات الاستثمار والطاقة

أخبار ليبيا 24

بحث مدير إدارة شؤون آسيا وإستراليا بوزارة الخارجية الليبية، نوري الكاسح، رفقة القائم بأعمال السفارة الليبية في طوكيو أحمد النعاس، و منظمة اليابان للتجارة الخارجية “JETRO”، تعزيز التعاون بين البلدين.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، على موقع فيسبوك، أن الطرفان ناقشا آليا التعاون بين ليبيا واليابان في مجال عمل المنظمة والمؤسسات الليبية الاستثمارية والاقتصادية والطاقات المتجددة، وخلُص اجتماع الطرفان على وضع خطوات وأسس للعمل في المستقبل.

وفي سياق منفصل، بحث السفير والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم و المنظمات الدولية فى فيينا، أسامة عبدالجليل مع سفيرة سلوفينيا باربرا_زفوكلج، المسائل المتعلقة بمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب مناقشة خطوات تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.