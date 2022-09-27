بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار يصحبها خلايا رعدية من مساء هذا اليوم ونهار الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد يصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتشمل مناطق الدواخل.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 36)مْ، وتصل اليوم على سرت إلى (40)مْ، وتسجل انخفاض من مساء هذا اليوم على جميع المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-39)مْ على اغلب المناطق وتسجل تراجع تدريجي من مساء الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:58).