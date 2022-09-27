شركة الخليج تتمكن من ربط وصيانة إحدى الآبار بحقل النافورة

أخبار ليبيا 24

تمكنت وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة بحقل النافورة، التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، من إنهاء أعمال الربط واللحام والتوصيل للبئر (O-4) بالمنطقة (O AREA – 51) بحقل النافورة؛ والذي بدوره يعزز معدلات الإنتاج بالشركة.

شركة الخليج، أوضحت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن أعمال الصيانة والربط تهدف إلى الرفع من القدرة الانتاجية بشركة الخليج العربي للنفط وزيادة الانتاج الخام من النفط.

وفي سياق ذي صلة، أجرت وحدات الصيانة الميكانيكا واللحام والسلامة التابعة للشركة أعمال صيانة لخطوط الغاز والنفط بحقل الحماده، وذلك تحت متابعة وإشراف وحدة السلامة.